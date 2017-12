Den Sat.1-Jahresrückblick übernimmt Luke Mockridge

In "Luke! Das Jahr und ich" blickt Comedian Luke Mockrige auf das Jahr 2017 zurück. An seiner Seite sind viele bekannte Gesichter zu finden.



Comedypreis-Gewinner Luke Mockridge lässt das Jahr Revue passieren. In "Luke! Das Jahr und ich" begrüßt er für diesen Zweck am 22. Dezember zur Primetime prominente Gäste. Carolin Kebekus, Bastian Pastewka und Clueso werden unter anderem dabei sein.