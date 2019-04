Den Zuschauern ist nach Krimi: Starke Quote für Jessica Schwarz

Der Krimi "Und tot bist Du!" hat klar die meisten Zuschauer. Selbst Quizshow-Altmeister Günther Jauch kann da nicht mithalten. Und die Doku über Tierdynastien im Ersten verliert erneut Zuschauer.



Den Zuschauern war am Montagabend eher nach Krimi als nach Quizshow oder Tier-Doku. Die erste Folge des ZDF-Zweiteilers "Und tot bist Du!» mit Jessica Schwarz und Max von Thun hatte ab 20.15 Uhr mit Abstand die beste Einschaltquote: Im Schnitt 6,08 Millionen schalteten dafür ein, der Marktanteil lag bei 19,7 Prozent - fast jeder fünfte Zuschauer um diese Zeit. Den zweiten Teil des "Schwarzwaldkrimis" zeigt das ZDF am Mittwoch (20.15 Uhr).