"Dennstein & Schwarz": Erben ist schwerer als gedacht

Zwei Anwältinnen geraten in einer Erbschaftssache vor Gericht aneinander, obwohl sie sich eigentlich ganz gut leiden können. Wie das ausgeht, verrät nun eine TV-Komödie am Freitagabend.



Erben ist nicht immer einfach, vor allem nicht in den sogenannten besseren Kreisen. Das war in diesem Jahr bereits in dem Samstagabend-Vierteiler "Gestüt Hochstetten" (Das Erste) zu sehen - im Schnitt waren um die vier Millionen Zuschauer dabei. Die Reihe kam genauso aus Österreich wie jetzt die TV-Komödie mit dem Titel "Dennstein & Schwarz", die an diesem Freitag (20.15 Uhr) im Ersten gezeigt wird. Sie ist am Ende so angelegt, dass eine Reihe daraus werden könnte - sofern genügend Zuschauer einschalten.