Denon bringt neuen Vollverstärker und CD-Player

Denon hat zwei neue HiFi-Produkte angekündigt. Ab Mitte September sollen der Vollverstärker PMA-600NE mit Bluetooth und der CD-Player DCD-600NE im Fachhandel erhältlich sein.



Der Vollverstärker PMA-600NE verfügt über die hauseigene Advanced High Current (AHC) Endverstärkertechnologie mit Gegentaktschaltung, die 70 Watt (4 Ohm, 1 kHz, 0,7 % Klirr, 2-Kanalbetrieb) pro Kanal zur Verfügung stellt.



Der PMA-600NE verfügt weiterhin über Bluetooth-Streaming und 24 Bit/192 kHz Digital-Analog-Wandler für einen hervorragenden Klang sowie einen Koaxialeingang, zwei optische und fünf analoge Eingänge.