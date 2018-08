Denzel Washington schlägt in "The Equalizer 2" wieder zu

Vor vier Jahren teilte Denzel Washington in "Equalizer" als brutaler Rächer aus. Nun holt Regisseur Antoine Fuqua in der Fortsetzung des Actions-Films den Oscar-Preisträger erneut vor die Kamera.

Eigentlich dachte McCall, er hätte sein altes Leben hinter sich gelassen. Doch dann trifft er Teri... Bild: Sony Pictures

Denzel Washington schlägt auch mit 63 Jahren noch kräftig zu. Mit einer Teekanne, bloßen Fäusten und einem Messer macht er im Handumdrehen vier bullige Angreifer in einem Zugabteil in der Türkei kalt. Die brutale Szene zum Auftakt für "Equalizer 2" stimmt auf ein blutiges Kino-Gemetzel ein. Vier Jahre nach dem Original-Action-Kracher spielt sich der zweifache Oscar-Preisträger erneut unter der Regie von Antoine Fuqua als rachsüchtiger Todesengel auf.