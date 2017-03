Depeche Mode im Livestream der Telekom

Am Freitag wird das neue Depeche-Mode-Album "Spirit" veröffentlicht. Das Release-Konzert bei den Telekom Street Gigs im Funkhaus Berlin können Kunden von EntertainTV live in HD ansehen. Smartphone-, Tablet- und VR-Brillen-Nutzer haben sogar die Möglichkeit, es im 360-Grad-Livestream zu verfolgen.



Eine Weltpremiere gibt es am Freitag bei der Deutschen Telekom. Das neue Album der Kultband Depeche Mode "Spirit" wird veröffentlicht. Aus diesem Grund treten die Briten bei den Telekom Street Gigs auf. Das Konzert lässt sich überall auf der Welt im Livestream in 4K-Qualität ansehen. Wer will, kann es sogar in einer 360-Grad-Ansicht mitverfolgen. Und auch EntertainTV-Kunden kommen in den Genuss der Show. Die Telekom bringt nämlich das Konzert auf den heimischen Fernseher.