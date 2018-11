Der 12. Spieltag der Fußballbundesliga im TV

Bis zur Winterpause stehen noch sechs Spieltage auf dem Plan. Heute beginnt der 12. Spieltag um 20.30 Uhr mit der Partie von Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. Eurosport überträgt live und bei Sky gibt es ab 22.30 Uhr eine Zusammenfassung.



Am Sonnabendnachmittag ist fast die gesamte Spitzengruppe der Bundesliga im Einsatz. Tabellenführer Borussia Dortmund reist nach Mainz. Der Tabellendritte RB Leipzig tritt in Wolfsburg an und Eintracht Frankfurt muss nach Augsburg fahren.