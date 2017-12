Der 15. Bundesligaspieltag im Fernsehen

Zum Auftakt des 15. Spieltages der Fußball-Bundesliga bekommt es der VfB Stuttgart mit Bayer Leverkusen zu tun. Die Partie am Freitagabend bildet den Auftakt der englischen Woche.





Am Sonnabend, 9. Dezember beginnt Sky ab 13 Uhr mit den Moderatoren Esther Sedlaczek und Yannick Erkenbrecher mit acht Stunden Fußball. Als Experten werden Lothar Matthäus, Reiner Calmund und Christoph Metzelder die Spiele analysieren.