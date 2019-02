Der 20. Spieltag der Bundesliga im Fernsehen

Den Auftakt des Spieltags macht diesen Freitag die Partie Hannover 96 gegen RB Leipzig, in der Thomas Doll nach über zehn Jahren Abwesenheit sein Comeback als Bundesliga-Trainer feiert.



Eurosport zeigt die Partie live um 20.30 Uhr und anschließend gibt bei Sky in "Bundesliga kompakt" unmittelbar nach Spielende um 22.30 Uhr eine ausführliche Spielzusammenfassung.