Der 29. Spieltag der Fußballbundesliga im TV

Bayern München steht nach dem 5:0 gegen Dortmund wieder auf Platz eins. Das Meisterschaftsrennen bleibt bei nur einem Punkt Abstand trotzdem spannend. Sky zeigt live, wie es im Fernduell um die Schale weitergeht.



Der Spieltag wird heute Abend um 20.30 Uhr mit der Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Schalke eröffnet. Und wohl nur ein Sieg des Clubs gegen die Knappen kann die Nürnberger noch vor dem Abstieg retten.