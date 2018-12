Der Arztbesuch per App

Wer krank ist, braucht künftig für eine Diagnose nicht mal mehr das Haus zu verlassen. 2019 werden Patienten in Deutschland von einer künstlichen Intelligenz in die Sprechstunde geladen. Hinter dem Arzt auf dem Smartphone steckt die Techniker Krankenkasse.



Der Arztbesuch auf dem heimischen Sofa? Was erstmal ungewöhnlich klingt, wird schon bald zur Realität. Die Techniker Krankenkasse integriert den Service von Ada Health im neuen Jahr in der "TK-Doc"-App, berichtet "heise".