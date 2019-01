Der Auftakt der Handball-WM im ZDF

Das ZDF überträgt am Donnerstag (10. Januar) ab 18 Uhr das erste Spiel der Handball-Weltmeisterschaft zwischen Gastgeber Deutschland und dem vereinten Team aus Nord- und Südkorea.



Das Spiel wird Martin Schneider kommentieren, als Co-Kommentator unterstützt ihn Markus Baur. Für Moderation und Analyse stehen Yorck Polus und der ZDF-Experte Sven-Sören Christophersen bereit.