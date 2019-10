Der BR feiert 40 Jahre "Rundschau"

Seit nunmehr vier Jahrzehnten haben die "bayerischen Nachrichten" einen festen Platz im täglichen Programm des BR. Die erste "Rundschau" lief am 1. Oktober 1979.



Am 1. Oktober besteht für den BR Anlass zum Feiern: Seit 40 Jahren erreicht die "Rundschau" als Flaggschiff des Senders sein Publikum täglich um 18.30 Uhr - vorwiegend in Bayern. Stand jetzt schalten knapp eine halbe Million Zuschauer regelmäßig ein.