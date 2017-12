Der BR schwelgt mit "Herzblatt" in der Vergangenheit

Der Bayerische Rundfunk (BR) lässt "zwischen den Jahren" die Nostalgie walten und schaut zurück auf eine Kultsendung. Der Sender feiert mit einer zehnteiligen Highlight-Sendung "Herzblatt"-Jubiläum.



Vor 30 Jahren flimmerte erstmals die Flirt-Show "Herzblatt" über Deutschlands Mattscheiben. Rudi Carell führte durch das Format, das 2005 nach achtzehn Jahren Laufzeit insgesamt sieben Moderatoren zählte. Der BR nimmt es mit der Ausstrahldauer nicht so genau und zeigt zwischen Weihnachten und dem Dreikönigs-Tag täglich "Herzblatt – Das Beste aus 20 Jahren".