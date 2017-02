"Der Bergdoktor": ZDF dreht nächstes Winterspecial

Das ZDF hat für seine erfolgreiche Serie "Der Bergdoktor" ein Winterspecial in Auftrag gegeben. Dieses wird derzeit im Kaunertal und in Ellmau und Umgebung gedreht.



Im Kaunertal und in Ellmau und Umgebung entsteht derzeit das Winterspecial zur ZDF-Serie "Der Bergdoktor". In den Hauptrollen sind

erneut Hans Sigl, Heiko Ruprecht und Monika Baumgartner zu sehen. Für das Special, das den Arbeitstitel "Eine unmögliche Liebe" trägt, stehen außerdem Henriette Richter-Röhl, Max von Pufendorf und Michaela Rosen vor der Kamera. Ein Sendetermin für das Winterspecial, das voraussichtlich noch bis 22. Februar gedreht wird, steht allerdings noch nicht fest.