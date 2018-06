"Der Bergdoktor" steht wieder vor der Kamera

Hans Sigl schlüpft wieder einmal in die Rolle des "Bergdoktors" in der gleichnamigen Serie. Die Dreharbeiten für die zwölfte Staffel der Arzt-Soap laufen seit wenigen Tagen.



Bis zum Jahresbeginn 2019 müssen sich Fans des "Bergdoktors" noch gedulden. Für diesen Zeitpunkt hat das ZDF nämlich den Start der zwölften Staffel angekündigt. Die Dreharbeiten für die neuen Episoden laufen dagegen schon auf Hochtouren.