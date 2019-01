"Der Bergdoktor" übernimmt Führung

Das ZDF erreichte gestern mit dem "Bergdoktor" fast sieben Millionen Zuschauer. Nicht ganz fünf Millionen sahen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".



Die ZDF-Familienserie "Der Bergdoktor" hat sich am Donnerstagabend erneut als Quotenhit erwiesen. 6,98 Millionen Zuschauer (22,1 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr das Heimatformat mit Hans Sigl ein. Das entspricht fast exakt dem hervorragenden Wert der Vorwoche. Am ehesten konnte da noch "Der Bozen-Krimi" im Ersten mithalten: Dessen Episode "Falsches Spiel" kam zeitgleich auf 4,95 Millionen (15,6 Prozent). RTL hatte die Serie "Der Lehrer" im Programm, dafür konnten sich 2,56 Millionen (8,1 Prozent) erwärmen.