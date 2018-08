"Der Bergdoktor" vorn - Viele interessiert Chemnitz "Brennpunkt"

Hans Sigl ist als "Der Bergdoktor" beim Behandeln vieler Probleme erfolgreich und für das ZDF ein Quotengarant.



Am Donnerstagabend lag die Arztserie mit 3,88 Millionen Zuschauern ab 20.15 Uhr erneut vor der TV-Konkurrenz. Der Marktanteil für die Folge "In der Fremde" betrug 14,1 Prozent. Um 22.15 Uhr beschäftigte sich "Maybrit Illner" mit dem aktuellen Thema "Hetzjagd in Chemnitz – Bewährungsprobe für den Rechtsstaat". Das interessierte 2,38 Millionen Zuschauer (12,5 Prozent).