"Der Bulle und das Biest": Testosteron-Spritze für den Montag

Es kann ja nicht nur Tanz- und Gesangsshows geben – so bringt Sat.1 zum neuen Jahr wieder eine handfeste Krimi-Reihe ins Abendprogramm, die nach altgedientem Strickmuster funktioniert: Ein Mann und ein Hund räumen auf.



Darin kommt Polizeikommissar Elias Decker eher unfreiwillig zu einem vierbeinigen Partner: Rüde Rocky arbeitet als Drogenkurier und wird von Elias geschnappt.