"Der Chef bekommt die Quittung": Ralf Schmitz, der Showmaster

Auf der Suche nach einer neuen Fernsehshow mit einer guten Besetzung ist RTL beim Komiker Ralf Schmitz angelangt und bei dem neuen TV-Format "Der Chef bekommt die Quittung".



RTL hat mitunter ein gutes Gespür dafür, populäre Komiker für Showzwecke einzusetzen. Der Berliner Mario Barth (45) verbucht am Mittwochabend für die Verhältnisse des Kölner Privatsenders respektable Einschaltquoten, wenn er seine Sendung "Mario Barth deckt auf" rund um Geldverschwendung und Behördenwahnsinn auftischt. Auch der Mannheimer Bülent Ceylan (42) verhilft RTL meist an Wochenenden mit zum Teil recht langen Inszenierungen zu ganz ordentlichen Einschaltquoten.