"Der Deutsche Comedypreis" bei RTL und TV Now

Am Sonntag versammelt sich die Comedy-Elite Deutschlands sich in Köln, um ihre Besten mit dem "Deutschen Comedypreis" zu ehren. RTL überträgt die unterhaltsame Gala bereits zum 18. Mal - diesmal erstmalig live am Tag der Preisverleihung.



Neben der TV-Ausstrahlung gibt es den "Deutschen Comedypreis 2018" auch im RTL-Livestream auf TV Now zu sehen.

In diesem Jahr wird die begehrte Comedy-Trophäe in 11 Kategorien vergeben - unter anderem für die "Beste Sitcom", den "Erfolgreichsten Live-Act", den "Besten Newcomer" und das "Beste TV-Soloprogramm". Über die jeweiligen Preisträger entscheidet dabei eine unabhängige Fachjury rund um Jurypräsidentin Mirja Boes.



Carolin Kebekus wird nach 2014 und 2015 wieder die Sendung moderieren und löst damit Chris Tall ab, der 2017 durch die Gala führte. Der "Comedy Preis" läuft Sonntag um 20.15 Uhr live bei RTL und online bei TV Now, wo die Verleihung auch im Nachhinein abrufbar sein wird.