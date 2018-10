Der Disney Channel feiert Mickey Maus' 90. Geburtstag

Am 18. November 1928 enterte Micky Maus mit seiner Rolle als pfeifender Seemann im Kurzfilm Steamboat Willie die Kinoleinwände. Und auch 90 Jahre später ist Micky Galionsfigur der gesamten Walt Disney Company.



Bis heute ist Micky in mehr als 120 animierten Titeln erschienen. Auch der Disney Channel feiert Mickys Jubiläum mit einem Ehrentag ganz im Zeichen der weltbekannten Maus.

Ein buntes Programm aus Geschichten rund um Micky und seinen Freunden erwartet Familien den ganzen Tag über. Der Morgen beginnt mit einem "Micky und die flinken Flitzer"-Marathon für die Kleinen. Anschließend zeigt Micky sich in seinen klassischen Rollen als Musketier und Co. in diversen Specials und Filmen.



Neben zwei 20-minütigen Specials wird es die Premiere der neuen Micky Maus Kurzgeschichte "Überraschung!" anlässlich des Jubiläums geben. Am Abend gibt es dann noch eine Primetime-Show aus Los Angeles, in der die 90 Erfolgsjahre nochmal gefeiert werden.



Sendungen am 18. November auf dem Disney Channel: