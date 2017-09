Der Donnerstag in der ARD im Zeichen des Krimis

Am Donnerstagabend soll es in der ARD mehr Action geben. Dafür soll es weniger Shows, aber drei neue Ermittlerteams geben. Ab November werden spannende Fälle vor allem in der Ferne auf dem Sendeplan stehen.



Die ARD schickt drei neue Ermittlerteams immer donnerstags in die unterschiedlichsten Gegenden Europas. Neben Barcelona und Lissabon wird auch Kehl an der deutsch-französischen Grenze Drehort für die neuen Krimis sein. Dabei sollen die Ermittler nicht nur durch den Fall führen, sondern auch die Schönheit und Besonderheit der Gegenden zeigen. Im Mittelpunkt der neuen Reihen werden neben klassischen Kommissaren auch Privatdetektive, Strafverteidiger oder gescheiterte Staatsanwälte stehen.