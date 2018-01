Der Fall Dieter Wedel bei "Stern TV"

Die zahlreichen Vorwürfe gegen den deutschen Regisseur Dieter Wedel haben in Deutschland eine Debatte über die Verjährung von Sexualdelikten geführt. Heute Abend widmet sich "Stern TV" auch diesem Thema.





In der Sendung um 23.15 Uhr hat Steffen Hallaschka die österreichische Schauspielerin Brigitte Karner zu Gast. Sie spricht über ihre Erfahrungen mit Dieter Wedel bei gemeinsamen Dreharbeiten in den neunziger Jahren.