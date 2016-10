Der German Bowl XXXVIII live auf Eurosport 1

Eurosport 1 überträgt das Endspiel der German Football League live. Im Finale treffen die Rekordmeister der New Yorker Lions Braunschweig auf die Schwäbisch Hall Unicorns.



Wenn es am 8. Oktober um den Titel des Deutschen Meisters im American Football geht, ist Eurosport 1 live dabei. Der Sender übertragt den German Bowl XXXVIII live. Im Finale der German Football League treten die Schäbisch Hall Unicorns gegen die New Yorker Lions aus Braunschweig an. Das Team der Lions ist mit zehn German-Bowl-Siegen Rekordmeister.