"Der Grenzgänger": Erstmalig Pilotfolge kostenlos im Netz

Die nächste Exklusivproduktion von Sky geht in Kürze auf Sendung. Die erste Folge von "Der Grenzgänger" wird kostenlos im Internet gezeigt.



Mit "Der Grenzgänger" steht die nächste Sky-Produktion in den Startlöchern. Die Hauptrolle übernimmt der deutsch-norwegische Schauspieler Tobias Santelmann, der schon in "Kon-Tiki" und "Hercules" Lorbeeren sammelte. Er spielt den Osloer Polizisten Nikolai Andreassen, der stets an seinen Prinzipien festhält. Als jedoch eine verdeckte Ermittlerin stirbt, gerät seine Welt ins Wanken. Vielleicht etwas zu voreilig sagt er gegen den Ermittlungsleiter aus und erntet dafür böse Blicke seiner Kollegen und Vorgesetzten.