"Der Hauptmann"- unglaubliche Geschichte eines Nazi-Hochstaplers

Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs findet der Wehrmachtssoldat Willi Herold eine Offiziers-Uniform. Er zieht sie an - und gibt sich von nun an als Hauptmann aus. Robert Schwentke hat aus dieser wahren Geschichte einen beklemmenden, bildgewaltigen Film gemacht.



April 1945, es ist Nacht irgendwo in Deutschland, und im "Hotel Oranien" herrscht der Exzess. Ein deutscher Hauptmann und seine Leibgarde feiern mit Prostituierten ein wildes Gelage. Arme, Beine, Weingläser, Federboas wirbeln durcheinander. Was die Anwesenden nicht wissen: Zum Feiern ist ihnen bald nicht mehr zumute. Was die meisten auch nicht ahnen: Ihr Hauptmann ist gar kein Hauptmann - sondern ein Hochstapler.