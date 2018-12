Der Jahreswechsel im TV: Partys mit Pilawa und Co

Viele Shows prägen das Jahresende im Fernsehen. Wer nicht mit Familie oder Freunden feiern möchte, hat im TV die Qual der Wahl.



Die Fernsehshows zum Jahresende sind für die Sender und ihre Protagonisten ein undankbares Geschäft. Viele verschiedene Sendungen konkurrieren miteinander. Die Leute sind am Silvestertag eh nicht aufs Fernsehen aus, geschweige denn, dass sie mit voller Konzentration bei einer Show dabei sind. Drei Millionen sind schon eine Topquote für den Silvestertag.