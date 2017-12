Der Januar ist Jubiläumsmonat beim ZDF

Beim ZDF gibt es im Januar reichlich Grund zum Feiern. Innerhalb eines Monats feiern "Der Bergdoktor", die "drehscheibe", "Die Küchenschlacht" und das "heute journal" runde Geburtstage.



Zuerst steht das größte Jubiläum an: 1978 ging erstmals das "heute-journal" im ZDF auf Sendung. Damals wurde die Sendung lediglich viermal in der Woche ausgestrahlt, mittlerweile läuft das Format sechs mal die Woche. Die Ausgabe zum 40. Jahrestag wird am 2. Januar um 21.45 Uhr ausgestrahlt.



Weiter geht es mit einem 10-Jährigen. "Der Bergdoktor" startete einst 2008 als neue Version der gleichnamigen Sat.1-Serie aus den 90ern beim ZDF. Mittlerweile sind fast zehn Jahre vergangen und Hans Sigl in der Titelrolle feiert die 100. Folge bei dem TV-Sender. Die Jubiläums-Episode läuft am 4. Januar um 20.15 Uhr.