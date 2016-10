"Der König der Gosse": Dresdner "Tatort"-Duo unter Obdachlosen

In seinem zweiten Fall ermittelt das Dresdner "Tatort"-Team unter Obdachlosen. Dabei blickt das Duo nicht nur an den Rand der Gesellschaft, sondern auch auf das Geschäft, dass mit dem Elend der Menschen gemacht wird.

Kommissarin Henni Sieland (Alwara Höfels) warnt den ehemals Obdachlosen Eumel (Alexander Hörbe). Bild: © MDR/Gordon Mühle

Für die Obdachlosen ist Hans Martin Taubert (Michael Sideris) der Retter. Der beliebte Sozialunternehmer und Gründer der "Berberhilfe" sorgt dafür, dass Menschen wie sie eine trockene und warme Bleibe haben. Drei von ihnen passen sogar als selbst ernannte "Security" auf den von Neidern Bedrohten auf - in löchrigen Pullovern und dreckigen Jacken. Im entscheidenden Moment aber versagen sie: Der durch die Armen reich gewordene Lebemann stürzt im zweiten Fall des neuen Ermitllerteams aus Dresden nachts von einer Brücke und überlebt knapp - zunächst.



"Was genau machen wir nochmal nach Feierabend hier, wenn einer von der Brücke springt?", mault Oberkommissarin Karin Gorniak (Karin Hanczewski) ihren Chef Peter Michal Schnabel (Martin Brambach) in "Der König der Gosse" an, der an diesem Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten zu sehen ist. Dabei muss die alleinerziehende Mutter noch öfter nach Feierabend ran. Nur widerwillig befragt sie die Obdachlosen Hansi, Eumel und Platte, deren Treberjargon übersetzt werden muss.