"Der Krieg und ich": Zweiter Weltkrieg aus Kindersicht im Kika

Wie Kinder den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, ist das Thema einer europäischen Fernsehproduktion für Jungen und Mädchen ab acht Jahren, die in Deutschland im Kika und bei ARD laufen wird.



"Der Krieg und ich" heißt die Drama-Serie, die Krieg und Holocaust altersgerecht aufbereiten will. Auf verstörende Bilder sei verzichtet worden, und einige Szenen würden mit Spielfiguren für die Kinder erläutert, sagte SWR-Intendant Peter Boudgoust am Donnerstag bei der Vorstellung des dokumentarisch angelegten Formats in Mainz. Archivmaterial spiele auch eine große Rolle in den acht jeweils 25 Minuten langen Episoden.