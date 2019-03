Der MDR ist in neuen Folgen auf der "Spur der Täter"

Der MDR gibt den Startschuss für eine neue Staffel "Die Spur der Täter". In der Auftaktfolge geht es um die kriminellen Machenschaften der Schlüsseldienstmafia.



Kapitalverbrechen und Alltagskriminalität stehen beim MDR im Fokus, wenn der Sender die neue Staffel von "Die Spur der Täter" einläutet. Ab diesem Mittwoch (27. März) ist wieder wöchentlich zu sehen, wie Menschen abgezockt oder Opfer anderer Verbrechen werden.