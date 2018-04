Der Mai bei Bibel TV steht im Zeichen des Judentums

Der Staat Israel wird bald 70 Jahre alt. Bibel TV widmet sich im Mai immer wieder mit Spezialsendungen der Glaubensgeschichte des Judentums.



Bibel TV erinnert anlässlich des 70-jährigen Bestehens des jüdischen Staates am 14. Mai an die Bedeutung des jüdischen Glaubens für die christliche Kirche sowie an das Leiden jüdischer Menschen während der Terrorherrschaft der Nationalsozialisten. Thema sind aber auch Erfolgsgeschichten und Zukunftsperspektiven eines modernen, prosperierenden Staates. Los geht es direkt zu Monatsbeginn an diesem Dienstag.