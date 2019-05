"Der Name der Rose": Nächste Sky-Eventserie startet diese Woche

Der Buch-Bestseller und Kinohit "Der Name der Rose" kommt jetzt als Eventserie. Die Umsetzung von Umberto Ecos Klassiker läuft in ein paar Tagen auf Sky 1 an.



An diesem Freitag (24. Mai) kehrt ein Klassiker zurück: "Der Name der Rose". Umberto Ecos Werk ist weltweit als Buch oder Kinofilm bekannt; schon bald reiht sich eventuell in der Aufzählung auch noch eine Serie ein. Sky 1 zeigt in acht Episoden Geschichten aus dem bekannten mittelalterlichen Benediktinerkloster in Italien.