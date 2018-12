Der ORF erweitert sein Onlineangebot

Der Österreichische Rundfunk hat heute seinen Online-Services erweitert und optimiert. So wird die "Restart"-Funktion bei Live-Streams der ORF-TVthek ab sofort u. a. auch für alle "Bundesland heute"-Sendungen angeboten.



Daneben wurde der ORF-Regionalradio-Webplayer und -Apps aufgefrischt. Die seit ihrer Einführung im Sommer 2016 schrittweise ausgebaute "Restart"-Funktion ermöglicht, viele bereits laufende ORF-TVthek-Livestreams neu von Beginn an zu starten. Ab sofort kann dieser Service auch bei allen "Bundesland heute"-Sendungen, den regionalen Wetter-Sendungen und "Südtirol heute"genutzt werden.