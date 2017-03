"Der Preis ist heiß": Nächstes Show-Comeback bei RTL Plus

Die Zeit der großen Gameshows schien vorbei, doch bei RTL Plus feiern das Format Wiederauferstehung. Nach "Glücksrad" und "Jeopardy" wird mit "Der Preis ist heiß" ein weiteres ehemaliges RTL-Format neu aufgelegt.



Mit RTL Plus will die Mediengruppe RTL vor allem beim älteren Publikum punkten und setzt dabei mit alten Serienklassikern vor allem auf die Nostalgie-Karte. Von Anfang an hatte der Sender jedoch betont, auch mit neuen, eigenen Inhalte zu planen, wobei "neu" heißt: Bereits bekannte Sendungen wiederbeleben. Neuestes Mitglied: "Der Preis ist heiß".