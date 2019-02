Der RBB im Berlinale-Fieber

Beim RBB dreht sich ab nächster Woche alles um den roten Teppich der Berlinale: Dort ist man den Filmen der 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin auf die Spur. Der Sender nimmt Hörer und Zuschauer mit in die Filmwelt.



Vom 7. bis 17. Februar machen die 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin zum Mittelpunkt von Glamour, Schauspielern, Blockbustern – aber auch kleinen Filmkunstwerken. Der RBB berichtet täglich im Radio, im Fernsehen und online live von dem Festival. Ebenfalls tritt der Sender als offizieller Partner der Berlinale auf.