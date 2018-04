"Der Richter" mit Heino Ferch im ZDF

Er ist "Der Richter" und entscheidet zwischen Recht und Gerechtigkeit: Heino Ferch. Der ZDF-Fernsehfilm wird nächste Woche ausgestrahlt.



Richter Dr. Joachim Glahn, von Heino Ferch gespielt, hat mit einem Mordprozess zu kämpfen. Was ist Recht? Und was ist Gerechtigkeit? Immerhin steht das Leben seiner Tochter auf dem Spiel. "Der Richter" wird am Montag um 20.15 Uhr im ZDF gesendet.