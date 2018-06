Der SWR will wissen: "Dürfen Reiche alles?"

Michael Steinbrecher nimmt in einer neuen Ausgabe vom "Nachtcafé" Geld unter die Lupe. Besser gesagt, die Menschen, die ausreichend davon haben. Der SWR zeigt "Von Geld und Macht - dürfen Reiche alles?"



Bedeutet viel Geld automatisch ein sorgenfreies Leben? Diese und andere Fragen will Moderater Michael Steinbrecher am Freitag im "Nachtcafé" beim Südwestrundfunk (SWR) klären. Unter dem Titel der Sendung "Von Geld und Macht - dürfen Reiche alles?" will er herausfinden, welchen Stellenwert Geld in unserer Gesellschaft einnimmt.