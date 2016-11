Der Sandmann kommt 2017 mit Gebärdendolmetscher

Der RBB macht in Sachen Barrierefreiheit einen wichtigen Schritt nach vorne: Der "Sandmann" kommt im jahr 2017 mit Gebärdendolmetscher im Gepäck.



Ab dem Jahr 2017 hat der Sandmann einen neuen Begleiter. Zumindest in den Folgen, die über das Internet verbreitet werden. Wie Patricia Schlesinger, Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandburg (RBB) erklärt, setzt man bei der Sendung zur Gute-Nacht-Zeit in Zukunft auf einen Gebärdendolmetscher.