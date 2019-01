Der Semperopernball 2019 beim MDR

In diesem Jahr findet der 14. Semperopernball in Dresden statt. Und auch der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) ist wieder vor Ort.



Am Freitag (1. Februar) werden wieder 2.500 Gäste in der Oper und bis zu 10.000 Besucher vor dem Prachtbau zu einem rauschenden Fest erwartet.