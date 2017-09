Der Serien-Neustart der Saison: "Bad Cop" diese Woche auf RTL

Zwillingsbrüder mit sehr unterschiedlichen Leben sind der Kniff der neuen RTL-Krimiserie "Bad Cop - kriminell gut". Die startet diese Woche und gilt als das Saison-Highlight im Programm des Senders.



Die Zwillingsbrüder Jesko und Jan Starck haben sehr unterschiedliche Einstellungen zum Leben. Jesko hat die Laufbahn eines Kriminellen gewählt. Jesko ist ein erfolgreicher Kriminalkommissar. Doch dann passiert es. Bei einem Einsatz der Polizei wird Jesko tödlich verletzt. Jan nimmt dessen Stelle ein und steht ab sofort auf der anderen Seite des Gesetzes.