Der Sky Q Receiver im Test

"Computer Bild", "Digitalfernsehen", "SFT" und "video" haben den neuen Receiver von Sky unter die Lupe genommen. Der Sky Q Receiver, der Anfang Mai an den Start ging, hat im Test dreimal die Note "Sehr gut“ bekommen.

Bei den Testern ist laut Sky besonders positiv die neue Benutzeroberfläche aufgefallen. Außerdem punkteten Funktionalitäten wie Multiscreen, Restart Autoplay und Continue Watching. Unsere Testredaktion urteilt in Ausgabe 7+8/2018 beispielsweise: "Sky Q kann in den meisten Punkten überzeugen. Das frische Design wirkt sehr ansprechend. Die Menüführung ist durchdacht und der Funktionsumfang wurde deutlich ausgebaut."Bei Sky ahnt man, woher die Ergebnisse in den redaktionellen Tests kommen: "Wir haben unseren Kunden zugehört und ihre Wünsche konsequent umgesetzt", sagt Julia Laukemann, Senior Vice President Product Management bei Sky Deutschland. Auf den Resultaten der Tester wolle man sich jedoch nicht ausruhen, lässt sie wissen. Man sei auf dem richtigen Weg, erklärt sie und fügt hinzu: "In den kommenden Monaten werden wir das Sky Q Fernseherlebnis für unsere Kunden weiter ausbauen, ergänzen und verbessern."So dürfen Nutzer des Sky Q Receivers in den kommenden Monaten mit der Einführung der Sky Soundbox rechnen. Per Voice Control wird damit die Suche nach einem Programm gesteuert.