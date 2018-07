Der Sommer-Kinohit? "Mamma Mia 2" mit Streep und Brosnan

Auf einer griechischen Insel erlebte Meryl Streep vor zehn Jahren ein turbulentes Liebes-Wirrwarr. Damals spielte "Mamma Mia" weltweit mehr als 600 Millionen Dollar ein - jetzt wird die Geschichte voller Abba-Songs fortgesetzt.



Diese Kombination war ziemlich unschlagbar. Meryl Streep und Pierce Brosnan, der ehemalige James Bond, singen? Und dazu noch Abba-Klassiker? Kein Wunder, dass sich "Mamma Mia!" vor zehn Jahren zu einer der weltweit erfolgreichsten Musicalverfilmungen aller Zeiten entwickelte. Immerhin schaute man nicht nur Meryl Streep bei ihren Liebesverwicklungen mit Pierce Brosnan, Colin Firth und Stellan Skarsgård gern zu. Die Geschichte voller Abba-Songs war auch so mitreißend inszeniert, dass wohl fast jeder gut gelaunt aus dem Kino ging. Nun folgt Teil 2 - und auch der hat beste Chancen, der Sommerhit dieses Jahres zu werden.