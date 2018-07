Der Späti als Treffpunkt: Kabel eins startet "Unser Kiosk"

Neue Sozial-Doku-Reihe will Einblick in den "Mikrokosmos Kiosk" geben.



Egal ob der (Kult)-Späti in Berlin oder Büdchen in Köln. Der Kiosk in der Nachbarschaft gilt als Treffpunkt aller gesellschaftlichen Schichten. Sechs dieser Treffpunkte an diversen sozialen Brennpunkten sind Zentrum einer neuen, vierteiligen Dokumentar-Reihe auf Kabel eins.