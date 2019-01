Der Spinat-Held: Comic-Legende Popeye wird 90

Ein tätowierter Seemann mit Matrosenmütze, der gerne Pfeife raucht und faulenzt, unsterblich in die süße Olivia verliebt ist und sich mit Spinat Superkräfte holt: Das ist Popeye, die Comic-Legende. Er wird jetzt 90 Jahre alt - sieht aber plötzlich deutlich jünger aus.



Eigentlich war Popeye nur als Nebenfigur gedacht. Für die Zeitung "New York Journal" hatte der Autor und Cartoon-Zeichner Elzie Crisler Segar seit 1919 eine Serie rund um die Protagonisten Castor Oyl, Olive Oyl und Ham Gravy (auf Deutsche etwa: Rizinusöl, Olivenöl und Bratensaft) entworfen. Die Comic-Reihe "Thimble Theatre" schaffte es zu einiger Beliebtheit, aber der Durchbruch kam erst am Donnerstag (17. Januar) vor genau 90 Jahren, als eine neue Figur erstmals auftauchte: Popeye.