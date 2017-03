"Der Staatsanwalt": Drehstart der neuen Folgen

Als Freitagskrimi des ZDF konnte "Der Staatsanwalt" zuletzt überzeugen. Nun fiel der Startschuss für die Dreharbeiten an den neuen Folgen.



Acht neue Folgen warten auf die Zuschauer der Krimireihe "Der Staatsanwalt". Im Januar und Februar 2017 wusste die Serie im Rahmen des ZDF-Freitagskrimis mit einem Marktanteil von 17,6 Prozent zu überzeugen. Da ist es nur logisch, dass das ZDF an den Erfolg mit weiteren Episoden anknüpfen möchte. Am 7. März fiel daher der Startschuss für die Dreharbeiten an den neuen Fällen, die noch bis November 2017 andauern werden.