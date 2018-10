Der Streit geht weiter: Wie wirksam ist Werbung im Internet?

Immer wieder wird über die Werbewirksamkeit von Werbung auf Internetplattformen wie Facebook spekuliert. Im Interview mit dem "Horizont" hat sich nun GiK-Geschäftsführerin Julia Scheel zu Wort gemeldet.



Im Streit um die Werbewirksamkeit von Internetplattformen im Vergleich zu den Printmedien dominieren Zahlen, Studien und Vermutungen mit grundsätzlich verschiedenen Ergebnissen. Für Planer stellt sich daher die Frage wie viel investiertes Geld in Werbung im Internet nun wirklich Gewinn erzielt (Return Of Investment), während die Printmedien gegen sinkende Auflagen kämpfen. Wirklich vergleichbare Standards für den Vergleich von Reichweite und Leistungsdaten zwischen Print und Online gibt es derzeit nicht.