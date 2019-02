Der Super Bowl 2019 live auf ProSieben

Diese Nacht trifft der fünffache Champion New England Patriots im Super Bowl LIII auf die Los Angeles Rams. auf ProSieben Maxx beginnt bereits am Abend die Einstimmung auf das Live-Spiel, das später im Hauptprogramm läuft.



Ab 22.45 Uhr melden sich Jan Stecker, Patrick Esume, "Netman" Christoph "Icke" Dommisch sowie Reporter Max Zielke live aus dem Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. Der ehemalige NFL-Profi Björn Werner (bis 2015 bei den Indianapolis Colts) ist zum zweiten Mal nach 2015 als "ran"-Experte beim Super Bowl dabei.