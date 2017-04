"Der Tod ist unser ganzes Leben": Krise beim Münchener "Tatort"

Die verspätete Aufklärung des Falls vom Oktober 2016 sorgt bei den Münchener "Tatort"-Kommissaren für ernste zwischenmenschliche Störungen. Der ungewöhnlich erzählte Fall "Der Tod ist unser Leben" stellt die Freundschaft von Leitmayr und Batic auf eine harte Probe.

Kriminalhauptkommissar Ivo Batic (Miroslav Nemec) wurde angeschossen. Bild: © BR/X Filme/Hagen Keller

Es war einer dieser "Tatort"-Aufreger: Als die ARD im Oktober 2016 die Münchner Episode "Die Wahrheit" über einen Zufallsmord an einem Familienvater ausstrahlte und die Kommissare Leitmayr und Batic die Suche nach dem Mörder frustriert und ergebnislos aufgaben, da war das ein kleiner Skandal in der deutschen Krimi-Welt. Fehlende Absolution am Sonntagabend.



"Das wollten wir so nicht stehen lassen", sagte BR-Redakteurin Stephanie Heckner bei der Präsentation des Filmes in der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München. "Dieser Mann muss von der Straße weg, auch wenn es nur ein Film ist." Mehr als ein halbes Fernseh-Jahr später kommt nun an diesem Sonntag (30. April, 20.15 Uhr) die Fortsetzung des Krimis ins Fernsehen, die der Bayerische Rundfunk ausdrücklich nicht als solche verstanden wissen will. Heckner betont: Auch Zuschauer, die die Folge damals nicht gesehen haben, können diesen Film mit dem Titel "Der Tod ist unser ganzes Leben" verstehen.